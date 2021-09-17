В Тамбовской области после аварии машина улетела в забор

В аварии пострадали оба водителя и малыш в иномарке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, в числе которых маленький ребенок, произошла 16 сентября в 17 часов 10 минут, в районе дома 15-в на улице Плеханова города Жердевка. 38-летний мужчина управляя автомобилем «ВАЗ-21074», столкнулся с «ШЕВРОЛЕ КРУЗ, за рулем которого была 35-летняя женщина. После удара иномарка потеряла управление и въехала в забор жилого дома на ул. Плеханова, 15.

- В результате ДТП, пострадали оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир автомобиля «ШЕВРОЛЕ КРУЗ» - мальчик 3-х лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.