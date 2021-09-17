Театры приглашают тамбовчан на премьеры

17 сентября свои двери для зрителей открывают все театры региона: Мичуринский и Тамбовский драматические театры, Кукольный, а также Тамбовский молодёжный театр.

- Новые театральные сезоны станут юбилейными как Мичуринского театра, так и для Тамбовского, - сообщает администрация Тамбовской области. - Мичуринцы откроют 125-ый театральный сезон, а актёры Тамбовского драматического театра – 235-ый.

17 сентября Мичуринский драматический театр представит зрителям новую работу - сатирическую комедию «Спасите, меня женят?!» по пьесе А. Писемского «Ипохондрик» (режиссёр – постановщик народный артист России И. Фекета).

Тамбовский драматический театр пригласит зрителей на премьеру спектакля по пьесе А.Н.Островского «Без вины виноватые» (режиссёр–постановщик заслуженный артист РФ В. Варецкий). Спектакль посвящен 200–летию со дня рождения драматурга. Из написанных Островским 47 пьес, в Тамбовском театре в разное время было поставлено 29. Среди постановок театра по пьесам А.Островского наиболее яркими были следующие работы театра: «Снегурочка» (реж. А.Е. Ларионов, 1945г.), «Без вины виноватые» (реж. А.В. Иванов, 1970г.), «Бедная невеста» (реж. В.И. Регурецкий, 1973г.) и «Сцены из жизни захолустья» по пьесе «Трудовой хлеб» (реж. Л.А. Шалов, 1986г.) и др. Спектакль «Без вины виноватые» еще и тем знаков для истории Тамбовского драматического, что в спектакле «Без вины виноватые», поставленном в 1970 году, роль Шмаги сыграл заслуженный артист РСФСР Дмитрий Иванович Дульский, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. В спектакле этого года роль Шмаги сыграет уже сын Дмитрия Ивновича Дульского – Алексей Дульский.

Тамбовский молодёжный театр в этот день также порадует зрителей новой работой – спектаклем по произведениям А.П.Чехова «Полететь на воздушном шаре» (режиссер – Н.Рак). В основу постановки положены водевили и одноактные комедии Чехова «Медведь», «Предложение » и «Юбилей».

А с 18 сентября юных зрителей и гостей Тамбова приглашает на спектакли Тамбовский театр кукол. Ярким и увлекательным спектаклем - квестом «Маша и Медведь» театр откроет 88 - театральный сезон.