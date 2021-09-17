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Происшествия17 сентября 2021 12:28

В Тамбове будут судить владельца мебельного магазина, который обманул 12 тамбовчан на 1,2 миллиона рублей

Мужчина принимал заказы, брал деньги, а товар не отдавал
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полицейские направили в суд Октябрьского района 12-эпизодное уголовное дело по обвинению 45-летнего предпринимателя из областного центра в совершении мошенничества. Коммерсант владеет собственным магазином на улице Чичерина Тамбова и занимается изготовлением и доставкой мебели на заказ. В период с конца 2019 года по август 2020 года двенадцать человек обратились в его магазин, чтобы купить мебель. С каждого из них предприниматель брал залог или полную стоимость мебели, составлял договор. Мебель клиенты так и получили, бизнесмен объяснял задержку виной поставщиков, деньги при этом он тоже не возвращал. В итоге все 12 пострадавших отправились в полицию, где после проведения проверок возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», позже объединенных в одно производство. Ущерб от действий предпринимателя составил 1,2 миллиона рублей. Сам мужчина до сих пор ссылается на непредвиденные обстоятельства и обещает поставить оплаченную мебель как только представится такая возможность.

- Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.