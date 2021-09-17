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Происшествия17 сентября 2021 13:11

В Тамбове под колеса машины попали две девочки-подростка

Дети 14 и 16 лет переходили улицу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Детмя потребовалась помощь врачей

Детмя потребовалась помощь врачей

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое детей, произошла 16 сентября в 14 часов в районе дома 46 по улице «40 лет Октября» города Тамбова. 38-летний мужчина за рулем автомобиля «FORD Focus» сбил девочек 14 и 16 лет, которые переходили дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП 16-летнюю пострадавшую на автомобиле скорой помощи доставили в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 14-летняя девочка с родителями сами обратились за помощью в это же лечебное учреждение.