В Тамбове открыли дорожное движение по улице Гастелло

Специалисты РКС-Тамбов завершили работы по восстановлению разрытий после замены 160 метров коллектора на Гастелло. На время проведения работ было перекрыто движение транспорта на участке улицы в районе стадиона «Локомотив». Сейчас оно восстановлено.

Замена участка потребовалась в связи с аварией на старом коллекторе, которая произошла 6 сентября. Причина аварии – строительный мусор и газовая коррозия.

Работы по замене участка и устранению разрытий непрерывно велись с понедельника 6 сентября.

- Потребители не были отключены от услуг водоотведения. Для этого оперативно были смонтированы перемычки, которые перенаправили стоки в новый 300-миллиметровый коллектор, проложенный на Гастелло в прошлом году, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.