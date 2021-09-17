В Тамбове стартовала выборная кампания

В Тамбовской области в 8 утра открылись избирательные участки и начал работу Центр общественного наблюдения. В центр может прийти любой человек старше 18 лет и убедиться в легитимности и прозрачности голосования. С собой необходимо иметь паспорт.

- Видеонаблюдение - техническая форма контроля. Активность граждан высока – сейчас в Центре общественного видеонаблюдения все места заняты. Техника работает исправно. Кроме того, очно на участках региона за три дня голосования будут работать 2,3 тысячи наблюдателей. Всё это позволяет сделать выборы легитимными и прозрачными, - уверен председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков.

Эксперты отмечают, что все проходит в штатном режиме, нарушений за первые часы работы не зарегистрировано. Люди голосуют, санитарно-эпидемиологические меры соблюдаются, наблюдатели внимательно следят за процессом.

Напомним, в Тамбовской области проходят выборы депутатов Госдумы, депутатов Тамбовской областной Думы, повторные выборы депутатов Тамбовской городской Думы по одномандатным избирательным округам №6 и №8 и другие выборы в органы местного самоуправления. Проголосовать можно в течение трёх дней с 17 по 19 сентября.