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Происшествия17 сентября 2021 11:40

Тамбовчанин, будучи нетрезвым, угнал чужой автомобиль

39-летний мужчина захотел покататься
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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15 сентября в дежурную часть отдела кирсановской полиции поступила информация об угоне автомобиля. Машина была припаркована на 1-й Трудовой улице. Вскоре полицейские выяснили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Выяснилось, что 39-летний кирсановец, будучи пьяным, захотел покататься и угнал чужой незапертый автомобиль, его он бросил в селе Тоновка Кирсановского района.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.