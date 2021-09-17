Тамбовчанин, будучи нетрезвым, угнал чужой автомобиль

15 сентября в дежурную часть отдела кирсановской полиции поступила информация об угоне автомобиля. Машина была припаркована на 1-й Трудовой улице. Вскоре полицейские выяснили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Выяснилось, что 39-летний кирсановец, будучи пьяным, захотел покататься и угнал чужой незапертый автомобиль, его он бросил в селе Тоновка Кирсановского района.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.