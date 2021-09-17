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Происшествия17 сентября 2021 10:21

Тамбовчанка получила 10,5 лет колонии за жестокую расправу над матерью

23-летняя женщина забила ее кочергой, ударила ножом и топором
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области вынесли приговор 23-летней жительнице Мордовского района. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что днем 16 декабря 2020 года женщина вместе с матерью дома распивали спиртные напитки. Между женщинами возникла ссора, во время которой дочь схватила находившуюся около печи металлическую кочергу и стала наносить матери удары по голове. Затем она много раз ударила ее ножом и топором, после чего ушла спать. Раненую женщину нашел супруг, вернувшийся с работы. Он позвонил в скорую и полицию, но 44-летняя хозяйка дома скончалась до приезда медиков. В ходе следствия для определения психического состояния женщина, расправившаяся с матерью, прошла психолого-психиатрическую экспертизу, которая не выявила у нее психических отклонений. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и совершение других преступлений.

- Суд назначил ей наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.