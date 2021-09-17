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Здоровье17 сентября 2021 9:39

Коронавирус в Тамбове, новости на 17 сентября: за сутки заболели 98 человек

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе – 42113
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 17 сентября, достигло 42113 человек. Из них выздоровели 40166 человека, 842 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 98 жителей региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 43 мужчины и 46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, а также 9 детей от 3 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 572 человека, из них диагноз «пневмония» у 502 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.