Водитель скорой помощи оставил без газа 675 тамбовчан

В Тамбовской области к ответственности привлекли водителя автомобиля скорой медицинской помощи Токаревской ЦРБ. Во время движения мужчина не оценил высоту газопровода, осуществляющего снабжение газом домовладений по улицам Пионерская, Гагарина, пер. Мичурина, пр. Революции в р.п. Токаревка, и повредил его и опоры. В результате без газоснабжения остались 225 жилых домов, в которых проживает 675 человек. Аварийную ситуацию ликвидировала бригада ТОГУП «Водгазхоз».

- По инициативе прокурора района водитель автомобиля Верхне-Донским Управления Ростехнадзора привлечен к административной ответственности по ст. 9.10 КоАП РФ (повреждение тепловых сетей, топливопроводов (пневмопроводов, кислородопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов) либо их оборудования, совершенное по неосторожности) в размере 1000 рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.