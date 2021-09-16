В Котовске приняли решение о досрочном старте отопительного сезона

В Котовске приняли решение о досрочном начале отопительного сезона для ряда социальных объектов. В местной больнице расположен ковидный центр, пациенты которого мерзнут в ночное время. Чтобы не допустить распространения простудных заболеваний власти Котовска приняли решение с 16 сентября включить батареи в лечебном учреждении.

- Кроме того, в ближайшие дни тепло начнет поступать и в другие социальные объекты моногорода — детские сады и школы, - сообщает пресс-служба администрации Котовска.

Для подключения к теплоснабжению многоквартирных домов раньше установленного срока необходимо решение собственников жилья.