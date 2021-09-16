В Котовске на избирательных участках можно будет сделать прививку от гриппа и коронавируса

Жители Котовска, пришедшие на выборы 17, 19 и 19 сентября смогут сделать прививку от гриппа или коронавируса прямо на избирательных участках. Как сообщает исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе городской клинической больницы Котовска Наталья Андреева, мобильные пункты вакцинации будут работать все три дня в двух учебных корпусах школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов, а также в корпусе начальных классов «Школы-ЭКОТЕХ».

Накануне первого дня выборов в школьные медицинские кабинеты, оборудованные холодильниками, доставят отечественную вакцину от гриппа «Совигрипп». Вакцину от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) и «Спутник-Лайт» врачи будут доставлять в переносных морозильных камерах по мере необходимости. Начиная с 9 часов утра, избиратели, пришедшие на участок для голосования, смогут привиться после осмотра врачом-терапевтом.

- Особое внимание горожан хочу обратить на то, что в один день нельзя делать прививку и от гриппа, и от коронавируса. Разница между вакцинацией должна быть не менее 28 дней, - отметила Наталья Андреева.