В соцобьекты Мичуринска отопление пустят с 17 сентября

В Мичуринске приняли решение о досрочном старте отопительного сезона на социальных объектах. Уже с пятницы, 17 сентября, в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, дополнительного образования в сфере культуры и других начнут постепенно заполнять систему. Это позволит избежать аварийных ситуаций.

О старте отопительного сезона в остальном жилом фонде сообщат дополнительно. Дата, по словам специалистов, будет зависеть от погодных условий. Напомним, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток будет ниже +8 °С, тепло должно прийти и в дома.

- При подготовке к отопительному сезону 2021-2022 в Мичуринске обновили 10 участков тепловой сети, общей протяженностью порядка 400 метров. Кроме того, в котельных по Липецкому шоссе, 240; ул. Покровского, 31; Совхозной, 7; Украинской, 36-38; Тамбовской, 190 и Революционной, 116 проведена замена котлов, выработавших эксплуатационный ресурс, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.