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Происшествия15 сентября 2021 15:00

По факту обрушения жилого дома в Тамбове на ул. Октябрьской, 63 возбудили уголовное дело

Чиновникам мэрии грозит ответственность за халатность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жителей расселили только после того, как дом обрушился

Жителей расселили только после того, как дом обрушился

В прокуратуре Ленинского района Тамбова завершили проверку по факту обрушения 18 августа части стены двухэтажного жилого дома по улице Октябрьской, 63. В этом ЧП чудом никто не пострадал.

По результатам проверки установили, что чиновники администрации города Тамбова на протяжении более полутора лет не принимали исчерпывающих мер по расселению жильцов аварийного дома.

- Материалы проверки направили в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – 13 сентября в Ленинском МСО СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).