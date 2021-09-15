К Тамбову присоединят поселок Первомайский

15 сентября на комитете по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики рассмотрели проект закона «Об установлении границ муниципального образования город Тамбов Тамбовской области и определении нахождения его представительного органа и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области», подготовленный и внесённый Гордумой.

На сегодняшний день Тамбов испытывает большой дефицит свободной для строительства земельных участков. Как пояснила докладчик – первый заместитель председателя Тамбовской городской Думы Любовь Шанина, город активно развивается в северной своей части, к которой примыкают земли Донского сельсовета, в частности пос. Первомайский. На его землях можно построить современную школу, которая позволит решить проблему переполнения уже работающих образовательных учреждений. Кроме того, на территории Донского сельсовета ведется строительство участка дороги по улице Советской (от бул. Энтузиастов до ул. Запрудной) с организацией кольцевой развязки, что позволит разгрузить бул. Энтузиастов и ул. Рылеева.

После присоединения у поселка Первомайский сохранится статус сельского населенного пункта и льготы для его жителей. В состав областного центра он будет включен как сельский населенный пункт в качестве подчинённой территории городу.

- Члены комитета единогласно поддержали решение рекомендовать депутатам областной Думы рассмотреть данный законопроект в двух чтениях и принять в целом, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.