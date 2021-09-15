В Тамбове открылась первая библиотека нового поколения

На модернизацию Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей, и еще 4 млн – из муниципального Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове на базе Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской открылась первая модельная библиотека, созданная в областном центре в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

- На модернизацию библиотеки им. Н.К. Крупской из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей, и 4 млн – из муниципального. Еще на этапе подачи заявки на участие в конкурсном отборе здесь провели ремонт кровли, фасада, входной группы, отделочные работы внутренних помещений, систем электроснабжения и отопления здания. Переобустроили помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Модернизация библиотеки позволила увеличить площадь для обслуживания читателей на 100 м² и создать новые отделы: интеллект-центр, зал периодики, арт-студия.

Также здесь есть Центр правовой информации, компьютерные курсы, Школа потребителя, Школа финансовой грамотности, несколько клубов по интересам для любителей литературы, прикладного творчества, сторонников здорового образа жизни.

В библиотеку купили новую мебель, 28 компьютеров, планетарный книжный сканер, уникальное мультимедийное оборудование, дорогостоящие устройства автоматической обработки данных и программное обеспечение, аппаратуру для создания комфортного микроклимата и 8 600 экземпляров новых книг.

Напомним, что это уже вторая из пяти библиотек в регионе, которые в этом году будут модернизированы и перейдут на модельный стандарт.