В Тамбовской области парня задержали за мошенничество при покупке мотоцикла

В отдел полиции г. Мичуринска 14 сентября обратился 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенника. Инцидент произошел еще 8 августа. Мичуринец решил продать свой мотоцикл марки «Racer» и встретился на улице Комсомольской у дома № 21 с потенциальным покупателем.

Молодой человек осмотрел мотоцикл и согласился на покупку, обещая расплатиться позже. Владелец передал двухколесный транспорт в чужие руки, не подозревая подвоха.

Сначала злоумышленник «кормил» потерпевшего обещаниями по поводу денег за мотоцикл, а через месяц совсем перестал выходить на связь.

В ходе розыска полицейские задержали 26-летнего жителя улицы Гагарина, который сознался в краже двухколесного транспорта. Мотоцикл будет возвращен законному владельцу.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.