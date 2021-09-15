В Мичуринске ищут родственников погибшего в годы ВОВ солдата Анатолия Шубина

Братская могила советских воинов в Калининградской области

В Мичуринске добровольцы мичуринского волонтерского корпуса разыскивают погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата Анатолия Яковлевича Шубина. Память о нем увековечена на мемориале в Калининградской области.

По данным электронной книги Памяти Калининградской области, техник — лейтенант Анатолий Шубин 1922 г.р. служил в 953-ем штурмовом Витебском ордене Суворова и Кутузова авиационном полку 311-ой штурмовой Молодечненской Краснознаменной авиационной дивизии на должности старшего техника по радио.

Его призвали на службу Мичуринским ГВК. Адрес места жительства: город Мичуринск, Красноармейская улица, 24. Во время войны солдат не вернулся с боевого задания из района полуострова Бальга. Исполнял обязанности воздушного стрелка самолета №54118. Погиб Анатолий Шубин 26 марта 1945 года.

- На сегодняшний день останки солдата захоронены в братской могиле советских воинов на северной окраине поселка Пятидорожное Калининградской области, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Тот, кто обладает информацией о родных пропавшего солдата, просьба позвонить по телефону: 89084678027.

Фото: prussia39.ru