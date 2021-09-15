Решение социальных проблем населения

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Президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством заявил, что в новом составе Госдумы необходимо сохранить ядро, на которое можно будет опираться при принятии решений по социальным вопросам. Он также отметил, что многие решения в соцсфере были инициированы ЕР.

Глава государства пояснил, что были заявлены обширные программы по расселению аварийных домов, ремонту школ, проведению газа в населенные пункты. Он подчеркнул, что в регионах активно развивается инфраструктура и работает поддержка малого и среднего бизнеса. Кроме того, государство оказывает содействие в сфере занятости населения. И все перечисленное - масштабные мероприятия, которые требуют не менее масштабных денежных вливаний. По словам Владимира Путина, депутаты «Единой России» плотно взаимодействуют с министерствами и вице-премьерами по каждому из направлений. Поэтому очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством, так как именно от нее зависит результат.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в свою очередь рассказала, что “партия вместе с властями ведут активную работу в области поддержки семей с детьми. Она рассказала, что были подготовлены соответствующие предложения, и теперь важно обеспечить эти проекты финансированием. А главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что реализация программы медреабилитации и привлечение кадров должны стать главным изменением в системе российского здравоохранения.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что Госдуме следующего созыва предстоит очень многое сделать в рамках работы над бюджетом.