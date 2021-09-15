Полицейские изъяли из гаража мичуринца более одной тысячи бутылок «левого» алкоголя

По решению суда изъятую алкогольную продукцию уничтожили Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринском районе 48-летний местный житель осужден за незаконный оборот алкогольной продукции. В декабре прошлого года оперативники получили информацию о том, что в продуктовом магазине села Стаево реализуется спиртное с признаками контрафакта.

Полицейские выехали на место и установили, что в магазине предлагалось к продаже 80 бутылок паленого спиртного. Алкогольная продукция была изъята.

Как установили полицейские, спиртное поставлял супруг владелицы магазина. В гараже у мужчины нашли более одной тысячи бутылок алкоголя известных мировых брендов с признаками контрафакта. По словам мужчины, спиртное он получил в качестве благодарности за оказанные услуги от неизвестных лиц.

По данному факту возбудили ряд уголовных дел, которые позже объединили в одно производство. В рамках их расследования был проведен ряд экспертиз изъятой алкогольной продукции, подсчитан причиненный легальным производителям ущерб, найдены и опрошены свидетели, собраны доказательства преступной деятельности.

По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Мичуринского района для рассмотрения по существу. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей

- Также мужчину обязали компенсировать причиненный ущерб легальным производителям в размере 140 тысяч рублей. Изъятую алкогольную продукцию по решению суда уничтожили, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.