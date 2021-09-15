Житель Тамбовщины похитил три тонны семечек с территории сельхозорганизации, где работал водителем

В дежурную часть отделения полиции 14 сентября поступила информация о краже трех тонн семян подсолнечника в селе Протасово. Выяснилось, что 43-летний местный житель в течение нескольких дней похищал семечки с неохраняемой территории сельскохозяйственной организации.

- Работая в самом хозяйстве водителем, он знал, где хранится зерно и вывез похищенное на автомобиле. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. После опроса мужчина дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее житель Тамбовщины привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью, за что был судим.