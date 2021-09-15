В Тамбове большегруз дорожной компании протаранил «BMW»

МАЗ выехал на встречную полосу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 54-летний мужчина, произошла 14 сентября в 9 часов 23 минуты в городе Тамбове на улице Астраханской в районе дома №148. 30-летний водитель автомобиля дорожно-строительной компании «МАЗ 555102-223», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «BMW X1», под управлением 54-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадал водитель «BMW X1», на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.