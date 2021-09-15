В Тамбове проверили внешний вид рекламных конструкций

В Тамбове продолжаются рейды по соблюдению законодательства в сфере размещения наружной рекламы. Проверки проходят на центральных улицах города.

Согласно договорам, которые заключаются с владельцем каждой установленной на муниципальной собственности рекламной конструкции, распространитель обязан за свой счет содержать их в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, устранять повреждения в течение 3 дней с момента обнаружения. В обязанности владельца также входит благоустройство и содержание прилегающей к объекту территории.

- Уже в первый день рейда на улицах города было выявлено около десятка нарушений. В большинстве случаев - это обклеенные несанкционированной рекламой опоры и корпуса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Некоторые рекламные конструкции нуждаются в очистке и покраске, другие - имеют неблагоустроенный фундамент, который не только портит внешний вид прилегающей территории, но и может создавать проблемы при обслуживании соседних зон.

По итогам проверки владельцам рекламных конструкций направили предписания с указанием нарушений и требованием устранить их.