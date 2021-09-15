Коронавирус в Тамбове, последние новости на 15 сентября: за сутки заболели 93 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 15 сентября, 41920 человек. 40001 заболевших выздоровели, 835 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 93 новых случая, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 39 мужчин и 49 женщин в возрасте от 21 года до 86 лет, а также пять детей от 5 до 13 лет.

- На госпитализации находятся 551 человек, из них диагноз «пневмония» у 490 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.