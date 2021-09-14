20-летнего тамбовчанина будут судить за уклонение от службы в армии

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Установлено, что в июне этого года специалист военно-учетной работы сельсовета по месту учебы под личную подпись вручила призывнику две повестки о необходимости его явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Однако парень в назначенное время ни в один из дней в военкомат не пришел.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.