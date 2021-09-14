В Тамбовской области мужчина украл немецкую овчарку у жительницы соседнего села

У жительницы села Семеновка Инжавинского района со двора дома пропала немецкая овчарка в возрасте восьми месяцев. Хозяйка разместила объявления о розыске питомца и попросила помочь своих знакомых распространить их в ближайших населенных пунктах. Женщина думала, что собака убежала и потерялась. Отчаявшись найти четвероногого друга, она обратилась за помощью в полицию.

В ходе розыска сотрудники полиции выяснили, что какое-то время назад женщина нанимала для сельхозработ 29-летнего мужчину, жителя соседнего села. Позже между ними произошел конфликт, который и стал причиной похищения собаки.

Дома у подозреваемого полицейские нашли немецкую овчарку, которую мужчина собирался продать. Собаку вернули хозяйке.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейскими проводится опрос свидетелей, сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.