В Тамбове сдали долгострой по улице Московской, 30а

В Тамбове ввели в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Московская, 30а, строительство которого было растянуто на целых 10 лет. К возведению объекта ООО «Фирма ЮКОН» приступило в 2008 году. Однако в 2014-м году организацию признали банкротом. В результате чего права застройщика перешли к жилищно-строительному кооперативу «Московская 30а».

В декабре 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о финансировании завершения строительства объекта. После этого жилищно-строительный кооператив «Московская 30а» передал функции застройщика Фонду. И работы возобновились.

- На достройку объекта из областного бюджета было направлено более 128 миллионов рублей. Объем финансовой помощи за счет имущества Фонда — порядка 213 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Генеральным подрядчиком стало ООО «Запад-строй». Перед началом строительных работ специалисты провели полную диагностику здания. Им пришлось снести и построить заново два этажа в трех подъездах до фундамента.

Кроме того, специалисты внесли корректировки в проект. В первую очередь они касались технического присоединения дома к коммунальным сетям, благоустройства дворовой территории.

В новом девятиэтажном доме 144 квартиры. На первом этаже находятся магазины и офисы. Снаружи здание утеплено минераловатными плитами. Температурный режим позволит контролировать собственная крышная котельная.