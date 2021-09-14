Тамбовчанин угнал «Ниву» и попал на ней в аварию

В дежурную часть полиции 13 сентября поступило сообщение об угоне машины в селе Селезни Тамбовского района. Полицейские установили, что владелец забыл запереть припаркованный возле дома автомобиль «Шевроле Нива», чем и воспользовался угонщик.

В ходе розыска стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель села Борщевка. При опросе он признал свою вину и пояснил, что просто захотел покататься на чужом автомобиле. «Ниву» полицейские нашли недалеко от места угона с техническими повреждениями после ДТП.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Кроме того, угонщику придется возместить ущерб, причиненный владельцу машины.