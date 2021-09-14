В Тамбовской области двое приятелей слили 80 литров дизтоплива с комбайна, принадлежащего фермеру

В селе Петровское Жердевского района 46-летний глава фермерского хозяйства обнаружил пропажу дизельного топлива. Как оказалось, неизвестные слили 80 литров горючего с комбайна, который принадлежал ему.

Полицейские установили причастность к преступлению двоих мужчин 56 и 52 лет, проживающих в селе Туголуково. Установлено, что приятели под покровом темноты слили с комбайна дизтопливо, а канистры с горючим увезли к себе в село, спрятав их недалеко от дома одного из соучастников в кустах.

- Один из злоумышленников ранее уже привлекался у уголовной ответственности за имущественные преступления. Двое жителей села Туголуково хотели сбыть украденное и подзаработать, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража.