На Тамбовщине под колеса авто попал водитель электросамоката

В ДТП пострадал 36-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель электросамоката, произошла 13 сентября в 17 часов 15 минут на ул. Лаврова напротив д. 69 города Мичуринска. 53-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21214, при повороте налево столкнулся с электросамокатом WHITE SIBERIA за рулем которого был 36-летий водитель.

- В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в ТОГБУЗ МГБ им. Брюхоненко г. Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.