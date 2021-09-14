В Мичуринске по требованию прокуратуры отремонтируют улицу Спортивную

В Мичуринске жители пожаловались прокурору Тамбовской области на ненадлежащее состояние дороги по улице Спортивной. По данному факту была проведена проверка.

- Жители многоквартирных домов, расположенных по ул. Спортивная г. Мичуринска неоднократно обращались в органы власти с просьбой приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и внутриквартального проезда к ним в нормативное состояние, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

В рамках проверки прокуроры выявили недостатки в эксплуатационном состоянии дороги, такие как многочисленные просадки, колеи, отсутствие водоотводных канав, дорожного основания и твердого покрытия.

Прокурор г. Мичуринска внес представление главе администрации наукограда об устранении нарушений.

01 сентября этого года на электронном аукционе была определена подрядная организация, которая должна отремонтировать дорогу от улицы Яковлева до улицы Спортивной в микрорайоне Кочетовка до 01.10.2021 года. Стоимость работ составит более 1,7 млн рублей.