В Тамбовской области КамАЗ протаранил две легковушки

Большегруз "собрал" две легковых машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегрузного автомобиля произошла 13 сентября в 15 часов 30 минут на улице Лесная, д. 44 города Рассказово. 47-летний водитель КамАЗ-6520 столкнулся со встречным автомобилем Лада Веста под управлением 66-летнего мужчины. После удара машины продолжили движение и врезались в стоящий Рено Дастер, водитель которого в момент ДТП находился дома.

- В результате аварии пострадали водитель автомобиля Лада Веста и два его пассажира –женщины 41 года и 50 лет, с травмами различной степени тяжести их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.