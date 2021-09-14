В Котовске продавцу магазина грозит штраф за отсутствие маски на рабочем месте

Прокуроры в Котовске продолжают проверять торговые точки города на соблюдение работниками ограничительных коронавирусных мер. Особое внимание уделяется местам продажи продуктов питания.

Во время одной из проверок прокуроры установили, что в магазине «Аппетит» продавец без средств индивидуальной защиты обслуживал покупателей.

- По данному факту в отношении ответственного должностного лица прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. Материалы находятся на рассмотрении в Котовском городском суде, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.