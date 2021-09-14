В Тамбовском районе нашли гранату времен Первой мировой войны

Гранату вывезли на безопасное расстояние и уничтожили

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Тамбовской области обезвредили боеприпас времён Первой мировой войны, обнаруженный в селе Стрельцы. В дежурную часть регионального управления Росгвардии поступило сообщение, что при проведении земляных работ обнаружен предмет, внешне схожий с ручной гранатой. Во время осмотра прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали предмет как немецкую «кугель-гранату» (Kugelhandgranate) 1913 года со следами коррозии.

- Взрывотехники ОМОН Росгвардии с соблюдением требований безопасности вывезли гранату и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления.