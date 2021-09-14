Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 сентября: за сутки заболел 91 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 14 сентября, 41827 человек. 39912 заболевших выздоровели, 832 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 91 новый случай, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 53 женщины в возрасте от 24 до 98 лет, а также пять детей от 5 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 543 человека, из них диагноз «пневмония» у 486 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.