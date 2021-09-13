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Происшествия13 сентября 2021 17:30

Тамбовчанин украл сумочку у посетительницы супермаркета

Девушка оставила свои вещи без присмотра
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские раскрыли кражу из магазина. Ранее в полицию обратилась 26-летняя жительница областного центра, которая рассказала полицейским, что находилась в супермаркете на улице Пионерской. Девушка оставила на короткое время свою сумку с личными вещами без присмотра, чем воспользовался злоумышленник. Вор стащил женскую сумочку, где находились почти 4 тысячи рублей и банковская карта.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность преступника. В ходе розыска по полученной ориентировке они задержали 55-летнего жителя улицы Железнодорожной, который ранее уже имел проблемы с законом. В краже мужчина сознался.

- Тамбовчанин вернул часть похищенного имущества. Деньги он потратил на личные нужды. Теперь злоумышленнику придется вернуть потерпевшей ущерб из своего кармана, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Полиция возбудила уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».