В тамбовский областной онкодиспансер поступило новое оборудование

Работа с высокотехнологичным сканирующим микроскопом Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Клинико-цитологическая лаборатория Тамбовского областного онкологического диспансера получила автоматический иммуностейнер. Оборудование приобретено по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат позволит проводить высокоточную диагностику и повысить эффективность лечения.

- При помощи нового оборудования можно исследовать новые высоко востребованные в онкологии прогностические маркеры, проводить иммуноцитохимические исследования, которые позволяют пациентам с неустановленным онкологическим диагнозом провести дополнительную диагностику, подобрать эффективную лекарственную терапию, - прокомментировали в лечебном учреждении.

Кроме того, в онкодиспансер поступил высокотехнологичный сканирующий микроскоп. Это уникальный прибор для получения изображения всего образца в высоком разрешении.

Как отмечают специалисты, цифровой сканер позволяет проводить телеконференции и телеконсультации. Специализированное программное обеспечения позволяет осуществить систематизацию отсканированных микропрепаратов и анализ изображений.

За первые недели работы медики оцифровали свыше 2 тысяч образцов, создали архив патологических микропрепаратов. Раньше для получения таких консультаций пациентам приходилось самим доставлять препараты в Москву или Санкт-Петербург, ждать консультацию по несколько дней. Теперь же у врачей есть возможность в кратчайшие сроки провести консилиум и определить эффективную тактику лечения пациента.