В Мичуринске из торгового павильона изъяли около 2,5 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Мичуринске 11 сентября во время рейда полицейские установили, что на улице Филиппова в торговом павильоне 61-летний предприниматель незаконно торговала табачной продукцией с признаками контрафакта.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 2 345 пачек сигарет различных наименований. Товар направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Женщине грозит уголовная ответственность.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, ранее данный предприниматель уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения.