Тамбовского водителя оштрафовали за то, что он выгнал девочку из автобуса

В территориальном отделе МУГАДН ЦФО по Тамбовской области рассмотрели постановление прокуратуры Тамбовского района о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ по факту принудительной высадки в июле текущего года из автобуса 14-летней девочки, у которой не оказалось с собой наличных. Оплату с банковской карты водитель принять отказался.

- С учетом мнения прокуратуры водитель автобуса привлечен к административной ответственности и ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.