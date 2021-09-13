В Тамбовской области от гриппа планируют привить 595 тысяч жителей

На Тамбовщине стартовала ежегодная кампания по иммунизации населения против гриппа. В регион поступило два вида вакцин (3-х и 4-х валентные) для взрослых и детей в объеме 273 570 доз или 45% от заявки.

В сезоне 2021-2022 годов ВОЗ рекомендует включать в состав трехвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (последний – для четырехвалентной вакцины).

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

- Предстоящий эпидемический сезон гриппа будет проходить на фоне циркуляции новой короновирусной инфекции, что может осложнить течение болезни при микст-инфекции (грипп + COVID-19), - сообщают в управлении.

В целях профилактики гриппа и его осложнений на Тамбовщине планируется привить 595 тысяч человек, что составит 60% от населения. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.