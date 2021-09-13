Тамбовские полицейские задержали рассказовца, укравшего у пенсионерки четыре банковские карты

В полицию с заявлением обратилась 65-летняя жительница г. Рассказово. Пенсионерка рассказала, что у нее украли кошелек, в котором находились четыре банковские карты. Пропажу она обнаружила после того, как на телефон женщины стали приходить уведомления о покупках из различных магазинов.

В ходе розыска стражи порядка установили личность вора. Им оказался 44-рассказовец. Выяснилось, что злоумышленник был знаком с потерпевшей. В начале сентября мужчина пришел к пенсионерке в гости и увидел, как хозяйка дома убирает карту в кошелек.

Выждав удобный момент, злоумышленник украл кошелек со всем содержимым. Денег в нем не оказалось, только банковские карты. Кошелек он выкинул, а картами расплачивался в магазинах. Вор успел потратить 30 тысяч рублей.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ. Все карты возвращены законной владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.