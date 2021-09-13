На Тамбовщине заключили под стражу водителя, сбившего насмерть 11-летнюю школьницу

В Кирсановском районе 30-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения».

По версии следствия, вечером, 9 сентября этого года, мужчина, управляя отечественной легковушкой «ВАЗ-2114» в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух школьниц около дома № 36 по улице Зеленой поселка Садовый Кирсановского района.

От полученных ранений 11-летняя девочка скончалась на месте ДТП, а ее 13-летняя подружка с различными травмами госпитализирована в детскую областную больницу. В медицинское учреждение также был доставлен и 51-летний отец обвиняемого, который находился с ним в автомобиле на момент аварии.

- По делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и сбор доказательственной базы. По ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.