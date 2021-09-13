В Тамбовской области двое мужчин незаконно вырубили деревья на 1,7 млн рублей

Преступление произошло в марте 2021 года Фото: УМВД России по Тамбовской области

В Мичуринском районе следователи направили в суд уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. В марте текущего года в полицию обратились представители железнодорожной компании, которые обнаружили в Никифоровском районе между станциями Никифоровка и Сабурово спиленные дубы.

По подсчетам владельцев, в лесозащитной полосе возле железнодорожного полотна неизвестные спилили семь стволов деревьев дуба стоимостью 1,7 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». В ходе розыска полицейские установили причастность к преступлению двух ранее судимых жителей Никифоровского района.

Во время обысков дома у одного из подозреваемых нашли распиленные на части и поколотые на дрова похищенные стволы дубов. Также оперативники обнаружили и изъяли две бензопилы, грузовой автомобиль «ГАЗ» и трактор. Злоумышленники сознались в незаконной вырубке деревьев.

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Никифоровского района для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.