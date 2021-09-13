Житель Тамбовщины украл с места работы 90 литров топлива

В отдел полиции МОМВД «Рассказовский» 10 сентября поступило сообщение о краже в селе Хитрово. Как выяснилось, с территории местного фермерского хозяйства, принадлежащего 42-летнему предпринимателю, пропало около 90 литров дизтоплива.

В ходе розыска полицейские нашли и задержали 61-летнего жителя г. Рассказово, причастного к краже. Он оказался работником этого фермерского хозяйства. Мужчина, воспользовавшись служебным положением, слил с трактора топливо в канистры, которые спрятал неподалеку от места работы. Горючее было изъято и возвращено законному владельцу.

- В отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.