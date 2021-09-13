В Тамбове под машины попали двое детей на велосипедах

Первая авария произошла на ул. Карла Маркса, вторая - на ул. Магистральной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове произошли две аварии с участием несовершеннолетних велосипедистов. Первая случилась 12 сентября, около пяти часов вечера, на улице Карла Маркса в районе дома №258 «Д». 13-летний мальчик на двухколесном транспорте выехал на проезжую часть, где произошло столкновение с иномаркой «Фольксваген Джетта». За рулем авто находилась 40-летняя женщина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную клиническую больницу города Тамбова.

Вторая авария произошла 10 сентября в 15:50 минут на улице Магистральной в районе дома №19 «А» города Тамбова. 35-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Solaris» сбила 16—летнюю велосипедистку, которая выехала с прилегающей территории. В результате ДТП девочку на месте происшествия осмотрели медики.