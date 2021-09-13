В Тамбове 5-летняя девочка пострадала в ДТП с иномарками

Авария случилась на Рассказовском шоссе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 10 сентября примерно в 12:00 на Рассказовском шоссе в районе дома № 35 города Тамбова. 56-летний водитель «Тойоты» столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем «Шевроле», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

От удара автомобиль «Шевроле» по инерции продолжил движение и столкнулся с «Киа» под управлением 24-летней девушки.

- В результате аварии водитель автомобиля «Шевроле», а также его пассажир, 5-летняя девочка, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены во вторую Городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки и Детскую областную клиническую больницу города Тамбова, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.