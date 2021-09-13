В Тамбовской области двое погибли при столкновении «Лады Ларгус» и «Форд Транзит»

ДТП произошло в Первомайском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 12 сентября в полночь на 372-м километре автодороги Р22 «Каспий», проходящей по территории Первомайского района. 60-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» столкнулся с «Форд Транзит», за рулем которого находился 48-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада Ларгус», 67-летний мужчина, погибли на месте происшествия, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.

Также в аварии пострадал водитель автомобиля «Форд Транзит». Мужчина получил телесные повреждения и был осмотрен на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи.