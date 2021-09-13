В Тамбове вышел детский путеводитель, посвященный истории родного края

Первый тираж издания уже передали в центральные библиотеки городов и районов области Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В областном центре презентовали путеводитель для юных путешественников «Тамбовщина: в краю волков и яблок». Данное издание можно назвать уникальным, т.к. его создали в соавторстве с десятками молодых художников — участниками конкурса детских рисунков «Тамбовский край, что я храню».

Из этой книги можно узнать об истории Тамбова и области, особенностях природы региона, достопримечательностях, известных земляках и интересных местах. Авторами и создателями путеводителя стали Татьяна Долихина, начальник туристско-информационного отдела Информационно-туристического центра культуры и туризма области и специалист центра Наталия Ашихмина.

Кроме детских иллюстраций, путеводитель содержит рисунки мичуринской художницы Ольги Сазыкиной, фотографии Валерия Горбунова и Максима Смоляка. Книга ориентирован на детей 5-12 лет, поэтому шрифт и подачу материала адаптировали под читателей этого возраста.

- В книге рассказано о наших известных достопримечательностях, о нашей истории очень легко, лаконично, но в то же время емко. В путеводитель включены объекты культурного наследия, являющиеся брендом нашего региона: Татарский вал, Усадьба Асеева, Дом-музей Чичерина, Дом-музей Мичурина, Усадьба Рахманинова, - сказала и.о.начальника управления государственной охране объектов культурного наследия Наталия Юрина.

Первый тираж путеводителя уже передали в центральные библиотеки городов и районов области. Увидеть его также можно на Информационно-туристическом портале области.