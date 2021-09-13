Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 сентября: за сутки заболели 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 сентября, 41736 человек. 39818 заболевших выздоровели, 828 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 924 новых случая, это на 5 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 60 женщин в возрасте от 23 до 87 лет, а также годовалая девочка.

- На госпитализации находятся 554 человека, из них диагноз «пневмония» у 497 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.