Тамбовчан предупредили об отключении света на 11 улицах города

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 14 сентября в областном центре временно отключат электроэнергию на 11 улицах города.

Света не будет на время проведения профилактических работ в трансформаторной подстанции с 14.00 до 16.30:

- пр. Сосновский, д. 27-63;

- пр. Лысогорский;

- пр. Тульский, д. 21-54;

- ул. Мичуринская, д.123-133;

- ул. Маяковского, д. 20, 24.

На время проведения ремонтных работы на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Докучаева, д. 37-47;

- пер. 1-й Балашовский, д. 1-21, 2-36;

- пер. 2-й Балашовский, д. 1-19, 2-20;

- пер. 3-й Балашовский, д. 2-38, 1-31;

- ул. Айвазовского, д. 49-59, 40-46;

- ул. Гайдара, д. 37-59, 19-60.